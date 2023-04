Wielerclub Wattage hekelt manoeuvre van Team DSM in de Ronde: "Lafste tactiek die er bestaat"

Dirk De Wolf volgt Boonen: "Zoiets hoort niet thuis in de koers. Het is zo al gevaarlijk genoeg tijdens een wedstrijd."

"In de Giro zijn zo 3 à 4 renners in het ziekenhuis beland"

Boonen ondervond zelf aan den lijve hoe gevaarlijk zo'n actie zoals die van DSM is in koers.

"Ik maakte het ooit mee in de Giro op een smal klimmetje. Astana had toen ruzie met een ander team en het was de mode om de boel dicht te smijten als ze wisten dat er iemand achterop was geraakt", vertelt Boonen.

"Op 1 kilometer van de top versnelde Astana toen met hun beste 2 renners, waardoor heel het peloton op een lint kwam te zitten. Daarna deden ze de afdaling à bloc. 3 of 4 renners zijn toen in het ziekenhuis beland."



Tot grote woede van Boonen en co. "We zijn toen met een paar renners gaan zeggen: "Dat is hier gedaan, hé." Want we wilden niet dat er doden zouden vallen."