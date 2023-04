Mark Cavendish is "gelukkig" met podium in Scheldeprijs: "Het draait om meer dan het resultaat"

Hij won er in 2007, 2008 en 2011. Vandaag schopte hij het voor de 7e keer tot op het podium in Schoten, een boost voor Mark Cavendish en zijn Astana-maats.

"Nice", bleef Cav aanvankelijk wat op de vlakte. "Het is een mooi podium om te delen en we hebben als ploeg gereden en gesprint."

"Het draait om meer dan een resultaat, we willen vooral deze ploeg laten functioneren. En de ploegmakkers waren heel goed. Ik ben gelukkig."

"We wisten dat iedereen fris zou zijn en dat het een gevaarlijke finale zou worden."

"Wij wilden graag vroeg voorin zitten, want in deze koers kun je alles pakken of alles verliezen."

Cavendish rijdt nu de Ronde van Sicilië en voegt er normaal de Giro aan toe.

"Ik heb al veel kilometers in de benen, hé", lachte hij. "Ik koerste hier met Gleb Syritsa. Hij was 6 jaar toen ik hier in 2007 voor het eerst won."