Feyenoord - Ajax ontspoort: duel gestaakt na hoofdwonde Klaassen door voorwerp uit publiek

Het ging op het uur helemaal verkeerd in De Kuip, toen het net 1-2 was geworden voor Ajax in het bekerduel.

Voor de veiligheid van de spelers hingen al netten voor de tribunes, maar dat bleek niet genoeg toen aanvoerders Dusan Tadic en Orkun Kökçü het aan de stok kregen.

Tijdens het collectieve opstootje werd Ajax-middenvelder Davy Klaassen op het achterhoofd geraakt door een object - vermoedelijk een aansteker.

De middenvelder ging tegen de grond en haalde vervolgens (met bebloed hoofd) verhaal bij de scheidsrechter. Ajax-trainer John Heitinga riep vervolgens zijn spelers naar binnen.



Het duel is voorlopig gestaakt en het is nog maar zeer de vraag of er nog hervat zal worden. De directie van Ajax is in gesprek met de directie van Feyenoord over het al dan niet hervatten van de wedstrijd.

Helemaal aan het begin van het duel ging het overigens ook al mis: door een vuurwerkactie was er erg veel rookontwikkeling, waardoor het duel na 21 seconden onderbroken moest worden.



Later meer.