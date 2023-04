Houdt Red Bull bewust in? "Als ze volledig potentieel benutten, wordt het gênant"

De chaos op het einde van de GP van Australië leidde de aandacht een beetje af van de superioriteit van Red Bull. Max Verstappen verloor zijn leidersplaats aan George Russel bij de start en moest ook Lewis Hamilton voorlaten.



Maar na de eerste herstart zoefde Verstappen als bij een zondagswandeling voorbij Hamilton in de DRS-zone. Wat nog opvallender was: 4 bochten later had de Nederlander al een voorsprong van 2 seconden. Toch breidde hij zijn voorsprong daarna maar mondjesmaat uit.



Dat leidde tot een opvallende uitspraak van Mercedes-rijder George Russell: "Ik ben zeker dat Red Bull zich aan het inhouden is. Als ze hun volledig potentieel zouden laten zien, dan wordt het een beetje gênant voor de Formule 1. En dan komen er misschien regels om hun voorsprong te doen krimpen."

