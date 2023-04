Aleksandar Mitrovic krijgt 8 matchen schorsing voor duw aan scheidsrechter

Dat Aleksandar Mitrovic een voetballer met een handleiding is, wisten we al van zijn periode bij Anderlecht. In de match tussen Manchester United en Fulham in de FA Cup schreef de Serviër een nieuw hoofdstuk in zijn eigen handleiding.



Mitrovic had in de 50e minuut nog de score geopend, maar 20 minuten later zat zijn match erop nadat hij scheidsrechter Chris Kavanagh een duw had gegeven.



Met dat soort fratsen kunnen ze in Engeland niet echt lachen: 8 matchen mag Mitrovic vanaf de kant toekijken, waarvan hij wel al eentje heeft uitgezweet. Hij moet ook een boete van 86.000 euro betalen.



Mitrovic zal ten vroegste zijn wederoptreden kunnen maken op het veld van Southampton, op 3 speeldagen van het einde. Gelukkig voor Fulham lijkt de club met 39 punten uit 28 matchen gered.