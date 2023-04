WK schaken: emoties nemen weer de bovenhand bij Nepomniasjtsji, Ding slaat meteen toe

clock 15:11 15 uur 11. Ding trekt score gelijk na blunder Nepomniasjtsji. Terwijl het 2 jaar geleden 6 partijen duurde voor er een eerste vol punt gescoord kon worden, zitten we nu al aan 2 zeges in 4 matchen. Jan Nepomniasjtsji zat na zijn knappe vertoning in het 2e duel in een zetel, maar in de 4e wedstrijd gooide hij zichzelf eruit. Ding had in de opening opnieuw een verrassing in petto. Nepomniasjtsji leek daar goed op te reageren, maar de nonchalance van de Rus - die hem ook al tegen Carlsen zijn ondergang inluidde - stak opnieuw de kop op. Nepomniasjtsji greep te onbesuisd naar zijn paard en zag hiermee in een mum van tijd zijn hele structuur verkruimelen. Hij spartelde nog even tegen, vervloekte zichzelf en begon zoals gewoonlijk hevig gesticuleren, maar uiteindelijk moest hij met een uitgestoken hand toch zijn meerdere erkennen in Ding. Nepomniasjtsji heeft nu gelukkig opnieuw een rustdag om opnieuw bij zijn positieven te komen. Of gaat het net als 2 jaar geleden opnieuw steil bergaf na zijn eerste verlies? . Ding trekt score gelijk na blunder Nepomniasjtsji Terwijl het 2 jaar geleden 6 partijen duurde voor er een eerste vol punt gescoord kon worden, zitten we nu al aan 2 zeges in 4 matchen. Jan Nepomniasjtsji zat na zijn knappe vertoning in het 2e duel in een zetel, maar in de 4e wedstrijd gooide hij zichzelf eruit.



Snelle remise in 3e partij. Een dag na de eerste rustdag hebben Jan Nepomniasjtsji en Ding Liren na een partij van minder dan 4 uur elkaar met remise de hand geschud. Nepomniasjtsji dacht Ding met zijn openingskeuze te verrassen, maar het was de Chinees die zijn tegenstander op het verkeerde been zette. Ding had - ondanks zijn nederlaag in de vorige partij - duidelijk zijn plankenkoorts van zich afgeschud. Hij maakte een strijdbare indruk en deed een paar wankele pogingen om door de afweer van "Nepo" te dringen. Zonder al te veel succes. Bij de eerste mogelijkheid koos Ding voor een herhaling van zetten die onvermijdelijk leidde tot het tweede gelijkspel in de match.



Masterclass Nepomniasjtsji in duel 2. Voor zijn eerste wedstrijd met de witte stukken zocht Ding Liren al bij zijn 4e zet onbekend terrein op, mogelijk onder invloed van zijn hypercreatieve secondant Richard Rapport. Nepomniasjtsji leek even van zijn melk door die keuze, maar het was Ding die in zijn eigen vinger sneed en steeds meer van zijn initiële voorsprong op het bord zag wegbloeden bij elke accurate zet van zijn opponent, die als mokerslagen aankwamen bij de Chinees. Een kleine masterclass van Nepomniasjtsji dus, die met deze partij voor de geschiedenisboeken onverwachts snel een voorsprong neemt in de match. Mogelijk een cruciale ontwikkeling, want het zelfvertrouwen van "Nepo" zal nu alleen maar toenemen en de kans op een nieuwe mentale breakdown door een tegenslag, zoals 2 jaar geleden tegen Carlsen, is plots een stuk minder waarschijnlijk.

Remise in duel 1. De eerste confrontatie op het WK schaken is uitgedraaid op een remise. Jan Nepomniasjtsji mocht het WK-bal openen met de witte stukken en greep deze kans aan om meteen wat schuchtere druk te zetten. Ding Liren leek een beetje te wankelen in een vergevorderde variatie waarin hij zich duidelijk niet op zijn gemak voelde. De Chinees kon uiteindelijk wel aan de (tijds)druk weerstaan en "Nepo" drong niet al te hard aan. Een eerste - en wellicht niet laatste - gelijkspel was het logische gevolg. Morgen treffen de twee titanen elkaar opnieuw, maar dan mag Ding met wit beginnen. Benieuwd wat hij in petto heeft. De tweestrijd in Astana duurt tot en met 1 mei en gaat over 14 partijen. Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.



