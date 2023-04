WK schaken dag 2: Jan Nepomniasjtsji deelt meteen uppercut uit aan Ding Liren na masterclass met zwart

clock 16:21

16 uur 21. Masterclass Nepomniasjtsji in duel 2. Voor zijn eerste wedstrijd met de witte stukken zocht Ding Liren al bij zijn 4e zet onbekend terrein op, mogelijk onder invloed van zijn hypercreatieve secondant Richard Rapport. Nepomniasjtsji leek even van zijn melk door die keuze, maar het was Ding die in zijn eigen vinger sneed en steeds meer van zijn initiële voorsprong op het bord zag wegbloeden bij elke accurate zet van zijn opponent, die als mokerslagen aankwamen bij de Chinees. Een kleine masterclass van Nepomniasjtsji dus, die met deze partij voor de geschiedenisboeken onverwachts snel een voorsprong neemt in de match. Mogelijk een cruciale ontwikkeling, want het zelfvertrouwen van "Nepo" zal nu alleen maar toenemen en de kans op een nieuwe mentale breakdown door een tegenslag, zoals 2 jaar geleden tegen Carlsen, is plots een stuk minder waarschijnlijk. .