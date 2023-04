Waarom Tom Pidcock (52e) nog een tik van jewelste kreeg in de Ronde: "Een domme fout"

Op de 2e keer Oude Kwaremont kon Tom Pidcock nog gelijke tred houden met Mathieu van der Poel en Wout van Aert. In de uitslag was het daarna lang zoeken naar de kopman van Ineos. Wat is de Brit in de finale van de Ronde overkomen? "Ik ben verbaasd dat ik de finish nog gehaald heb."