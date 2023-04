Mathieu van der Poel grapt tegen Tadej Pogacar: "Blijf bij de grote rondes, please"

Mathieu van der Poel sprak gisteren in onze studio al over de band met Tadej Pogacar.

"Het klikte van bij de eerste keer redelijk goed en dat is zo gebleven", vertelde de nummer 2 in Oudenaarde. "We hebben regelmatig contact."

"Tadej is een sympathieke jongen die verschrikkelijk hard met de fiets kan rijden. Van mij mag hij bij de grote rondes blijven."

En Van der Poel beseft: "Als iemand de 5 monumenten kan winnen, dan is het Tadej wel."