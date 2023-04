Masters golf 2023: Pieters en Woods halen de cut met de hakken over de sloot

Het is met de hakken over de sloot, maar Thomas Pieters mag ook de 3e en 4e ronde afwerken op de Augusta National Golf Club. Onze landgenoot balanceerde op de rand, maar haalt met een score van +3 toch de cut. Pieters begon dramatisch met twee bogeys en een double bogey, maar ga zichzelf alsnog een kans met drie birdies. Een bogey op de laatste hole leek zijn lot te bezegelen, maar Pieters mag toch door, omdat Woods, Im en Thomas nog bogeys op hun scorekaart moesten zetten. Ook vijfvoudig winnaar Tiger Woods mag de vier ronden afwerken. Het Amerikaanse golficoon leek voor het eerst in zijn professionele carrière de cut niet te halen op de Masters, maar kroop door het oog van de naald.

Viervoudig major-winnaar Brooks Koepka sluit de tweede ronde af als leider. De Amerikaan moest geen bogeys op zijn scorekaart zetten, maar wel drie birdies en een eagle. Hij telt met -12 twee slagen minder dan de Spanjaard Jon Rahm. De Amerikaanse amateur Sam Bennett is de grote verrassing op de 3e plek. De 23-jarige student en winnaar van de US Amateur 2022 tekende voor de tweede dag op een rij voor een ronde van 68 slagen.

Na de eerste ronde delen drie spelers de leiding in de eerste Major van het jaar: Viktor Hovland, Jon Rahm (die begon nochtans met een double bogey) en Brooks Koepka. Koepka won vorige week nog het LIV-toernooi in Orlando.

23 uur 38. Pieters moet samen met Woods achtervolgen. Thomas Pieters heeft een wisselvallige eerste ronde afgewerkt op The Masters. Pieters betaalde in het begin van zijn ronde drie slechte afslagen cash met twee bogeys, maar zette daar wel twee knappe birdies tegenover. Na een birdie op de iconische en verlengde hole 13 leek Pieters op weg om ook op hole 15 minstens een birdie te maken, maar dat mislukte. Frustratie nam even over bij onze landgenoot en dat resulteerde in bogeys op hole 16 en 17. De birdie op de slothole kon de pijn maar een beetje verzachten. Met 74 slagen doet Pieters even goed als legende Tiger Woods. Woods, die nog altijd moeilijk stapt na zijn auto-ongeluk, kreeg de handen op elkaar met enkele knappe birdies, maar kon zijn gebrek aan wedstrijdritme niet verdoezelen. Woods miste als prof nog nooit de cut op de Masters. .