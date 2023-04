Masters golf 2023: frustrerende eerste ronde voor Thomas Pieters

Na de eerste ronde delen drie spelers de leiding in de eerste Major van het jaar: Viktor Hovland, Jon Rahm (die begon nochtans met een double bogey) en Brooks Koepka. Koepka won vorige week nog het LIV-toernooi in Orlando.

23 uur 38. Pieters moet samen met Woods achtervolgen. Thomas Pieters heeft een wisselvallige eerste ronde afgewerkt op The Masters. Pieters betaalde in het begin van zijn ronde drie slechte afslagen cash met twee bogeys, maar zette daar wel twee knappe birdies tegenover. Na een birdie op de iconische en verlengde hole 13 leek Pieters op weg om ook op hole 15 minstens een birdie te maken, maar dat mislukte. Frustratie nam even over bij onze landgenoot en dat resulteerde in bogeys op hole 16 en 17. De birdie op de slothole kon de pijn maar een beetje verzachten. Met 74 slagen doet Pieters even goed als legende Tiger Woods. Woods, die nog altijd moeilijk stapt na zijn auto-ongeluk, kreeg de handen op elkaar met enkele knappe birdies, maar kon zijn gebrek aan wedstrijdritme niet verdoezelen. Woods miste als prof nog nooit de cut op de Masters. .