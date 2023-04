Euro Hockey League: Racing schakelt de Red Lions van Pinoké uit

De Belgische kampioen neemt het in de halve finales op tegen het Nederlandse Bloemendaal, de titelhouder en club van Red Lion Arthur Van Doren. Bloemendaal klopte in de eerste kwartfinale het Duitse Harvestehuder met ruime 7-2-cijfers.

Racing heeft zich in Amstelveen voor de tweede keer geplaatst voor de Final Four van de Euro Hockey League. Het schakelde de Nederlandse topclub Pinoké uit met 3-2.

18 uur 04. Vrouwen van Gantoise stuit op Spaanse club. Gantoise heeft zich niet voor de Final Four van de Euro Hockey League voor vrouwenteams kunnen plaatsen. In de kwartfinales bleek het Madrileense Club de Campo met 3-0 (rust 2-0) te sterk voor de Belgische kampioen. De hernieuwde kennismaking met het Europese hockey was hard en duidelijk. "Dit is een grote teleurstelling", zei routinier Alix Gerniers in de stromende regen. "Vanaf de eerste minuut hebben we ver onder ons gebruikelijke niveau gespeeld. Je kunt het niet ontkennen: Campo was gewoon veel sterker. Aan de voorbereiding heeft het niet gelegen. We hebben na de winter al vier, vijf wedstrijden gespeeld. Sommige teams beginnen in april pas weer." .