Euro Hockey League: Racing botst in de halve finales op 5-voudig eindwinnaar Bloemendaal

clock 16:36 16 uur 36. Bekijk de reactie van Van Doren en Wegnez:. Bekijk de reactie van Van Doren en Wegnez:

clock 15:25 15 uur 25. Bloemendaal - Racing 4-1. Racing heeft de wet van de sterkste ondergaan. In de halve finales leed het een logische nederlaag tegen de Nederlandse topclub en 5-voudig eindwinnaar Bloemendaal: 4-1. Racing speelde lang geen onverdienstelijke partij. Het bood Bloemendaal aardig weerwerk, maar het team van Red Lion Arthur Van Doren wachtte geduldig de fouten van de Brusselaars af om toe te slaan met strafcorners. 3 van de 4 Nederlandse doelpunten vielen op een stilstaande fase. Tussendoor tekende Racing-aanvaller Alexis Cayphas voor de eerredder. Maandag speelt Racing voor de 3e plaats tegen de winnaar van Terrassa - Keulen. . Bloemendaal - Racing 4-1 Racing heeft de wet van de sterkste ondergaan. In de halve finales leed het een logische nederlaag tegen de Nederlandse topclub en 5-voudig eindwinnaar Bloemendaal: 4-1.

clock 15:24 Bloemendaal opent de score met een raket in de kruising. 15 uur 24. Bloemendaal opent de score met een raket in de kruising.

clock 10:45 10 uur 45. Gantoise - Pembroke Wanderers 4-1. De vrouwen van Gantoise hebben hun uitschakeling in de kwartfinales doorgespoeld met een klinkende overwinning in de troostwedstrijd tegen Pembroke Wanderers. De Belgische kampioen won met 4-1 van de Ierse club. Scoorden voor Gantoise: Sinia, Gerniers en Ballenghien (2 keer). . Gantoise - Pembroke Wanderers 4-1 De vrouwen van Gantoise hebben hun uitschakeling in de kwartfinales doorgespoeld met een klinkende overwinning in de troostwedstrijd tegen Pembroke Wanderers. De Belgische kampioen won met 4-1 van de Ierse club.

clock 09:25 09 uur 25.

clock 08-04-2023 08-04-2023.

clock 22:11 22 uur 11. Antoine Kina: "We speelden heel sterk, dus dit is zuur". Antoine Kina: "We speelden heel sterk, dus dit is zuur"

clock 20:28 20 uur 28. Gantoise verliest na shoot-outs. Gantoise is er niet in geslaagd om het Spaanse Terrassa, een vaste waarde in de Euro Hockey League, te verschalken. De ploeg van Pascal Kina haalde een 2-2-gelijkspel, maar verloor na shoot-outs van de Spanjaarden. Heel zuur voor de Belgen, want ze hadden de hele wedstrijd Terrassa onder de knoet. Toch openden de Spanjaarden de score via Joan Tarres. Maxime Deplus en Antoine Kina konden via strafcorners Gantoise op voorsprong helpen, maar in het slot sloeg Terrassa, de Spaanse kampioen, nog eens toe: 2-2. In de shoot-outs ging het helemaal mis voor de Gentse mannen. Terrassa en niet Gantoise vergezelt zo Racing bij de laatste vier in de Euro Hockey League. . Gantoise verliest na shoot-outs Gantoise is er niet in geslaagd om het Spaanse Terrassa, een vaste waarde in de Euro Hockey League, te verschalken. De ploeg van Pascal Kina haalde een 2-2-gelijkspel, maar verloor na shoot-outs van de Spanjaarden.



clock 07-04-2023 07-04-2023.

clock 22:05 22 uur 05. Victor Wegnez: "Eindelijk wat geluk voor Racing". Victor Wegnez: "Eindelijk wat geluk voor Racing"

clock 21:58 21 uur 58. Alexander Hendrickx: "Uitschakeling komt hard aan". Alexander Hendrickx: "Uitschakeling komt hard aan"

clock 21:43 21 uur 43.

clock 21:42 21 uur 42. Racing schakelt Red Lions van Pinoké uit. Racing heeft zich in Amstelveen voor de tweede keer geplaatst voor de Final Four van de Euro Hockey League. Het schakelde de Nederlandse topclub Pinoké uit met 3-2. Samuel Malherbe (2x) en Tanguy Cosyns (op strafcorner) zorgden voor de Brusselse goals. Voor Pinoké troffen Marlon Landbrug en Red Lion Alexander Hendrickx, op strafcorner, raak. Bij de Nederlandse ploeg speelden met Floent Van Aubel en Sébastien Dockier nog twee Belgische internationals. De Belgische kampioen neemt het in de halve finales op tegen het Nederlandse Bloemendaal, de titelhouder en club van Red Lion Arthur Van Doren. Bloemendaal klopte in de eerste kwartfinale het Duitse Harvestehuder met ruime 7-2-cijfers.



clock 21:40 21 uur 40.

clock 18:04 18 uur 04. Vrouwen van Gantoise stuit op Spaanse club. Gantoise heeft zich niet voor de Final Four van de Euro Hockey League voor vrouwenteams kunnen plaatsen. In de kwartfinales bleek het Madrileense Club de Campo met 3-0 (rust 2-0) te sterk voor de Belgische kampioen. De hernieuwde kennismaking met het Europese hockey was hard en duidelijk. "Dit is een grote teleurstelling", zei routinier Alix Gerniers in de stromende regen. "Vanaf de eerste minuut hebben we ver onder ons gebruikelijke niveau gespeeld. Je kunt het niet ontkennen: Campo was gewoon veel sterker. Aan de voorbereiding heeft het niet gelegen. We hebben na de winter al vier, vijf wedstrijden gespeeld. Sommige teams beginnen in april pas weer."