De gunfactor van 'El Sympatico' Tadej Pogacar in Vlaanderen: "Je kan met hem gezellig op café gaan"

Op onnavolgbare wijze trok Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen het laken naar zich toe. Daarmee won hij ook in koersminnend Vlaanderen veel zieltjes. Op zoek naar de gunfactor van de Sloveense wonderboy. "Hij is niet alleen een superman, maar ook een supermens."

"Op dagen zoals vandaag wou ik dat ik twee gsm's had. De reacties en felicitaties zijn niet te volgen", opent Jeroen Mahieu, oprichter van de Pogiboys, de Vlaamse fanclub van Tadej Pogacar. Mahieu beleefde met de Pogiboys dan ook een topdag tijdens de Ronde. Vanop de Kwaremont zag hij vanop de eerste rij hoe Pogacar met een ultieme punch, na Wout van Aert, ook Mathieu van der Poel losgooide. Precies zoals hij zijn trouwe fan influisterde. "De avond voordien vertelde Tadej me dat hij alleen moest aankomen. Dat was zijn enige kans om te winnen. En hij heeft woord gehouden", aldus Mahieu, die in hetzelfde hotel verbleef als de Sloveen.

Met sprekend gemak dokkerde de tweevoudig Tourwinnaar over de Vlaamse kasseien. Of zo leek het toch. Maar dat hij ook in onze contreien goed uit de verf komt, is voor zijn fans geen een verrassing.

"Tadej houdt van Vlaanderen. Hij is gemaakt voor deze koersen. Hoe heroïscher, hoe liever. Zoals een echte flandrien." Terwijl Mathieu van der Poel op de Oude Kwaremont door sommige fans werd uitgefloten, was er voor Pogacar alleen maar bewondering. De Sloveen is dan ook heel geliefd in Vlaanderen.

"Iedereen gunt het Tadej. Het is een spontane jongen die graag tijd maakt voor zijn fans. Een wereldcoureur, maar ook iemand waarmee je gezellig op café kunt gaan."



Dat cafébezoek met Pogacar zou er wel eens sneller kunnen komen dan je denkt. "Tadej beloofde naar zijn supporterslokaal in Wervik te komen als hij de Ronde zou winnen. Belofte maakt schuld", lacht Mahieu.

"Van sterallures zijn bij hem totaal geen sprake. Op de Oude Kwaremont in volle finale knikte hij zelfs naar ons toen hij zijn spandoek zag. Dat is typisch Tadej. Het is niet alleen een superman, maar ook een supermens."