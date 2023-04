Ploegmaats Gasly en Ocon schakelen zichzelf uit: "Pierre heeft excuses aangeboden"

Gasly en Ocon schakelen zichzelf uit bij herstart

Alpine leek op weg naar het beste resultaat van het jaar in Melbourne. Pierre Gasly reed rond als vijfde en Esteban Ocon als tiende in de laatste ronden van de GP van Australië.

Maar in de late herstart twee ronden voor de finish liep het helemaal fout. Gasly kwam eerst in het gras terecht en liet daarna niet genoeg plaats voor zijn opkomende ploegmaat Esteban Ocon. Ze eindigden beiden in de muur.

"Het was een harde klap, maar ik zal het overleven", vertelde Ocon, die het zijn ploegmaat niet te kwalijk nam. "In zo'n chaotische herstart, met al die auto's die van de baan gingen, kon het iedereen overkomen."

"Uiteindelijk was het Pierre die mij niet genoeg ruimte gaf, maar ik neem het hem niet kwalijk. Hij heeft al zijn excuses aangeboden." Gasly en Ocon hadden in het verleden al wat aanvaringen, maar als ploegmaats waren er tot nu nog geen akkefietjes.

"Ik wil geen commentaar geven over het einde van de race", zei Gasly. "Ik ben enorm ontgoocheld met het resultaat, want ik heb alles gegeven. Zo dicht bij 10 punten komen en dan alles uit handen moeten geven. Dat is een bittere pil."