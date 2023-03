Yves Ngabu bereidt zich in Zuid-Afrika al houthakkend voor op cruciale kamp: "Met dank aan mental coach"

Dit artikel is een samenwerking tussen de studenten journalistiek van de Hogeschool PXL en Sporza. Het is geschreven door Jens Hensen .

Yves Ngabu heeft de voorbije jaren enkele rake klappen moeten incasseren, zowel in als naast de ring. In 2019 verloor hij zijn Europese titel aan de Brit Lawrence Okolie en een jaar later testte hij positief op een controle buiten competitie. Sindsdien timmert hij - letterlijk en figuurlijk - aan de weg terug. Zo zal hij op 6 mei boksen tegen de Rus Jevgeni Tisjtsjenko, de olympische kampioen bij de zwaargewichten van Rio. Als hij die kamp wint, heeft hij de WBO-wereldtitel bij de cruisergewichten binnen handbereik.

"Buiten de ring heb ik het mentaal moeilijker"

De bokswereld is hard en zeker die in België, klinkt het bij Ngabu: "Door al die negatieve mensen om me heen in België ben ik in Engeland op zoek gegaan naar een betere omgeving. Ik heb mijn Belgische licentie zelfs vervangen door een Congolese."

Ngabu geniet van de uitdagingen die hij zichzelf toewerpt, ook al zijn die bikkelhard. "In de ring voel ik me goed en ga ik ervoor, maar buiten de ring heb ik het mentaal altijd moeilijker gehad."

"Mijn mental coach is een van de belangrijkste personen in mijn leven"

Om al die klappen buiten de ring te incasseren, zocht Ngabu dekking bij een mental coach. Zo kwam 6 jaar geleden David Avonture in zijn leven.

De twee hadden nog tegen elkaar gevoetbald (Ngabu was onder meer spits bij eersteprovincialer Zwevezele), maar kwamen pas echt in contact met elkaar via de sociale media. Nu zijn ze een vast duo geworden.

"David nodigde me uit voor een eerste sessie in mental coaching, omdat hij zag dat ik onzeker was en er ruimte was voor mentale groei. Toen hij me zijn verhaal uitlegde, kon ik me daar goed in terugvinden en dat heeft onze band versterkt. Hij is nu een van de belangrijkste personen in mijn leven."

Als Ngabu over anderhalve maand tegen Tisjtsjenko kampt, zal mental coach Avonture dicht bij hem in de buurt zijn. "Ik kan niet veel mensen verdragen in de week van een bokswedstrijd. Enkel mijn broer en David heb ik echt om me heen."

"Dat zijn de twee mensen die ik het meest kan vertrouwen, zij weten hoe ze met me om moeten gaan."

Op 6 mei weten we of Ngabu met deze nieuwe aanpak toch weer een stap dichter bij zijn grote droom komt.