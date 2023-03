Vanhaezebrouck voelt zich machteloos: "Ngadeu wilde niet vertrekken, club kwam weer financieel te kort"

"Ik denk dat hij liever was gebleven om play-offs te spelen en met ons naar West Ham te trekken. Zijn contract liep af en we konden niet ingaan op zijn wensen. Op zijn leeftijd (32) denkt hij ook na over het vervolg van zijn carrière."

"Er valt heel veel over te zeggen", zucht Hein Vanhaezebrouck over het plotse vertrek van defensieve steunpilaar Michael Ngadeu-Ngadjui naar China.

Er was ooit een periode dat we grote contracten konden betalen door sportieve successen.

"Toen hadden we meeval met Piatkowski en Orban die het meteen goed deden. Nu kan dat niet, want er komt niemand meer. En onze blessureproblemen zijn ook nog niet van de baan," zegt hij bedenkelijk.

"Een sterkhouder vertrekt naar een land waar men kan transfereren tot april, waardoor we machteloos staan. Maar goed, ook in de winter moesten we spelers laten vertrekken door onze financiële toestand."

"Er was ooit een periode dat we grote contracten konden betalen door sportieve successen", blikt Vanhaezebrouck weemoedig terug. "Dat kan nu niet meer."

Het begrijpen, lukt de T1 nog. Positief blijven bij de situatie is was moeilijker.

Oranje licht voor Tissoudali

Is het helemaal een slechtnieuwsshow bij Gent, dat zich op een 4e plek in de stand parkeerde voor de interlandbreak? Neen, Tarik Tissoudali zorgt voor een lichtpuntje in de race naar de Champions' Play-off.

De aanvaller kreeg groen licht om opnieuw te spelen. Zijn trainer wil geen risico's nemen tegen laagvlieger Seraing. "Ik wacht tot morgen om te beslissen of hij de selectie haalt", oordeelt Vanhaezebrouck.

"Zijn comeback zal een opsteker zijn voor de ploeg, maar vooral voor hem. Hij heeft er vooral lang voor moeten werken."

De terugkeer van Tissoudali is welgekomen, maar niet zo noodzakelijk als enkele maanden geleden: "Door omstandigheden – lees: Gift Orban – zitten we op offensief vlak plots tamelijk ruim. Het is vooral achterin dat we ons zorgen maken."



"In Seraing wordt het dan ook absoluut geen makkelijke match. De ploeg vecht altijd voor resultaat in moeilijke situatie. En het verliest vaak met maar een doelpuntje verschil."

De nul houden, wordt in dat geval de opdracht voor Gent.