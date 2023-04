Sint-Truiden pakt handbalbeker na thriller tegen Eupen, kijk om 16 uur naar finale mannen

Vandaag is sporthal Alverberg het strijdtoneel van de bekerfinales in het handbal. Bij de vrouwen maakten Eupen en Sint-Truiden er een fraai kijkstuk van, na verlengingen gewonnen door Sint-Truiden. Kijk vanaf 15.50 uur naar de mannenfinale tussen Bocholt en Pelt op Eén of hier met livestream.