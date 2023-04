Copycats, geld van papa en Fernando Alonso: zo rijdt Aston Martin plots voorin in F1

De revelatie van het seizoensbegin in de Formule 1 is zonder twijfel Aston Martin. Het Britse team ston met Fernando Alonso x keer op het podium. Hoe kon Aston Martin plots de uitdager van Red Bull worden? Wij geven 3 oorzaken.

Beter goed gekopieerd, dan slecht bedacht

Het succes van Aston Martin dit jaar heeft zijn voedingsbodem in vorig jaar. De renstal was niet als winnaar uit de nieuwe regels gekomen. Het pakte amper 6 punten in de eerste 6 races, maar gooide snel het roer om. Aston Martin keek hoe de beste auto op de startgrid in elkaar stak (Red Bull) en ging daarmee aan de slag. Die updates leverden Vettel en Stroll nog 49 punten extra op, maar de grootste stap vooruit moest nog komen.

"Veel teams behielden de filosofie achter hun auto van vorig jaar", zegt Fernando Alonso. "Topteams zoals Red Bull en Ferrari moesten enkel finetunen en behielden hun basis." "Wij hebben ons concept omgegooid, terwijl andere teams hardnekkig bij hun concept gebleven zijn." Met 65 punten na 3 races heeft Aston Martin al meer punten - die op het einde van het jaar geld opleveren - gesprokkeld dan vorig jaar.

Aston Martin baseerde zijn nieuwe concept op de Red Bull van vorig jaar. Dat had Sergio Perez in Bahrein ook goed gezien. "Het is leuk om 3 Red Bulls op het podium te zien", zei de Mexicaan. Copycats of niet, het nieuwe ontwerp legt Aston Martin geen windeieren.

De visie en het geld van vader Stroll

Toen Lawrence Stroll, de vader van Lance Stroll, in 2018 het noodlijdende Force India financieel redde en het omdoopte tot Racing Point (en vanaf 2021 Aston Martin), verkondigde hij dat hij de renstal naar de top wou brengen. Velen in de F1-paddock konden hun monkellachjes nauwelijks verbergen toen ze hoorden dat de Canadees binnen afzienbare tijd wou meestrijden voor de wereldtitel. Maar de multimiljonair heeft een plan en een diepe geldbuidel om zijn doel te halen.

Zo heeft Lawrence Stroll veel geld gepompt in een gloednieuwe fabriek in Engeland. Die kan deze zomer in gebruik worden genomen en moet Aston Martin nog dichter bij de top brengen. Kostprijs? Zo'n 200 miljoen pond. Aston Martin zal dan een eigen windtunnel hebben - nu moet het team de windtunnel van Mercedes huren -en een eigen simulator. Twee zaken die het verschil maken als het op details aankomt.

Lawrence Stroll heeft de visie die nodig is om in de toekomst een team te hebben dat voor de overwinning kan strijden. Fernando Alonso

Het toont de ambitie van vader Stroll. Dat ziet ook Fernando Alonso. "Lawrence heeft de visie die nodig is om in de toekomst een team te hebben dat voor de overwinning kan strijden."

Dankzij zijn investeringen trok Aston Martin ook toppersoneel van andere teams (Red Bull, Mercedes en McLaren) aan. In kwantiteit kan Aston Martin qua personeel stilaan rivaliseren met de grote teams zoals Red Bull, Mercedes en Ferrari.

Het typeert de ingesteldheid van papa Stroll: winnen mag iets kosten. En er is ook kwaliteit bijgekomen. Zo brengt de nieuwe technisch directeur Dan Fallows expertise van Red Bull mee.

"Wanneer Lawrence een idee heeft, dan gaat hij er vol voor en mondt het vaak uit in succes", zegt Alonso nog. "Daarom is het zo interessant om een leider als hem te hebben. Dan weet je als rijder dat voor alles gezorgd wordt en hij volle overgave eist van iedereen in het team."

De ervaring van Vettel, de winnaar in Alonso

Team manager Mike Krack benadrukte na de Grand Prix van Saudi-Arabië het aandeel van Sebastian Vettel in het huidige succes van Aston Martin. "Ik heb Seb al laten weten dat dit ook zijn verdienste is", zei Krack. De viervoudige Duitse wereldkampioen kon weinig écht spraakmakende resultaten voorleggen in de Aston Martin, maar hielp het team wel professionaliseren en bracht zijn ervaring mee in de ontwikkeling van de auto. "Dankzij hem hebben we de afgelopen jaren een stap vooruit kunnen zetten in vergelijking met vroeger. Op verschillende vlakken konden we leren van hem en boekten we vooruitgang." Maar de kennis en ervaring van Vettel kon Aston Martin nog niet naar de top brengen. Enter Fernando Alonso. Waar Vettel afhaakte, doet de Spanjaard er met plezier nog een schepje bovenop. Alonso is op zijn 41e nog even gedreven als 20 jaar geleden en stuwt met zijn 3 podiumplaatsen iedereen in het team naar ongekende hoogtes. Met zijn aanstekelijke houding geeft Alonso het goeie voorbeeld. Hij heeft nog niets aan snelheid ingeboet en geeft ook alles naast het circuit. Iedereen bij Aston Martin volgt maar wat graag in zijn slipstream. De tweevoudige wereldkampioen toonde in de Grote Prijzen van Bahrein en Saudi-Arabië dat hij een winnaar in hart en nieren blijft. Op dat vlak heeft hij met papa Stroll een soulmate gevonden.