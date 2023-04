4-1-2-1: Hoe de Ronde van Vlaanderen en Mathieu van der Poel voor elkaar gemaakt zijn

Mathieu van der Poel heeft met 2 overwinningen in 4 deelnames dus een winstpercentage van 50 procent. Hij kan zich zondag scharen bij het kransje recordhouders met 3 zeges in Vlaanderens Mooiste: Achiel Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen en Fabian Cancellara. Van der Poel heeft met Milaan-Sanremo al een Monument op zak dit jaar. Sanremo en de Ronde van Vlaanderen in hetzelfde seizoen winnen? Daar is alleen Eddy Merckx in 1975 in geslaagd. Aangezien iedereen uitgaat van een strijd tussen de Grote 3, lijkt Van der Poel al zeker van een podiumplaats. 4 edities op een rij op het podium in de Ronde? Dat zou een evenaring zijn van de reeks van Johan Museeuw tussen 1993 en 1996: 1-2-1-3.

2019:

Het Ronde-debuut van Mathieu van der Poel hangt in 2019 aan een zijden draadje. De Nederlandse kampioen valt enkele weken eerder in de slotfase van Nokere Koerse, maar gelukkig valt de schade mee. In die Ronde kust Van der Poel evenwel opnieuw het asfalt na een wat onhandig manoeuvre. De kopman heeft pech en heeft zijn fiets niet meer onder controle: Van der Poel - met witte broek - kwakt tegen de grond. Wat daarna volgt, is een waanzinnige inhaalrace over de Vlaamse hellingen, overigens een voorbode wat later zou volgen in de Amstel Gold Race. De sportdirecteurs van de concurrerende ploegen zitten met open mond in hun volgwagen te kijken naar hoe Van der Poel zijn pedalen geselt. Hij doet zowaar weer mee om de knikkers, maar Alberto Bettiol beleeft die zondag de dag van zijn leven. Van der Poel sprint voor de 3e plaats en eindigt 4e. 1. Alberto Bettiol (Ita)

2. Kasper Asgreen (Den) op 14"

3. Alexander Kristoff (Noo) - 17"

4. Mathieu van der Poel (Ned) - z.t.

2020:

Een jaar later is er van de typische festivalsfeer geen sprake door het coronavirus. Mathieu van der Poel en co zitten tot en met 18 oktober in de wachtkamer, maar ook in de atypische najaarseditie is de Nederlander op de afspraak. Julian Alaphilippe was toen nog lid van "de Grote 3" en de Fransman - net wereldkampioen geworden - vindt met Van der Poel de ideale speelkameraad op de Vlaamse bulten, waar het muisstil is. Wout van Aert haakt aan en blijft alleen met Van der Poel over wanneer de regenboogtrui met een motorrijder botst. De eeuwige kemphanen sprinten voor de overwinning en Van der Poel pakt het tactisch meesterlijk aan. Hij laat de snelheid zakken, forceert een korte sprint en maakt met zijn explosieve aanzet al het verschil. Het eerste Monument is binnen. 1. Mathieu van der Poel (Ned)

2. Wout van Aert - z.t. 3. Alexander Kristoff (Noo) - op 8"

2021:

Een jaar later draait het weer uit op een sprint-à-deux, maar Wout van Aert staat niet in de ring voor de ultieme titelkamp. Kasper Asgreen beschikt over wonderbenen en is de enige die een ontketende Van der Poel kan volgen op de Oude Kwaremont. De Deense kampioen trekt met de Nederlandse driekleur naar Oudenaarde en verrast vriend en vijand. Geen bisnummer voor Van der Poel, wel de opperste glorie voor Asgreen.



1. Kasper Asgreen (Den)

2. Mathieu van der Poel (Ned) - z.t.

3. Greg Van Avermaet - op 32"

2022: