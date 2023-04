Gids voor de Ronde van het Baskenland: Jonas Vingegaard versus de Spaanstalige klimgeiten?

Zo ging het vorig jaar

De Ronde van het Baskenland kende een bijzondere ontknoping in 2022. Het leek na de tijdrit op de openingsdag een uitgemaakte zaak dat het een duel zou worden tussen Remco Evenepoel en Primoz Roglic.



Maar de Sloveen viel in het slotluik als eerste af in de regenachtige vrijdagrit. Evenepoel nam zijn leiderstrui over, al had hij allesbehalve een geruststellende voorsprong.



In de slotrit werd Evenepoel slachtoffer van zijn mindere ploeg - hij was snel geïsoleerd - en van zijn eigen limieten. Op de laatste klim moest hij de tol betalen voor de vele gepareerde aanvallen.



De Colombiaan Daniel Felipe Martinez was de lachende derde. Evenepoel zakte uiteindelijk nog terug naar de 4e plaats, want ook Jon Izagirre en Aleksandr Vlasov gingen hem nog voorbij.