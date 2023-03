Christophe Laporte na tweede klassieke zege op vier dagen tijd: "Ik besef het amper"

Versnellen als de rest piepedood zit, zo win je een koers. Christophe Laporte knalde in de slotfase weg uit een elitegroepje en reed solo naar de bloemen in Waregem. "Het was een geweldige dag, maar wel heel zwaar", opende de winnaar na de aankomst.

"Het team heeft heel goed gewerkt. Het is dan ook geweldig dat ik het kan afmaken.

Tiesj was heel sterk op de beklimmingen. Hij heeft daar voor de schifting gezorgd. Daarna hebben we goed samengewerkt. Op het eind werd er slag om slinger gedemarreerd, maar ik koos het goede moment."



Laporte wint zo twee klassiekers op nog geen week tijd. "Het is echt ongelooflijk. Ik besef het nog niet goed. Na mijn ziekte heb ik hard getraind om op niveau terug te keren, de conditie is nu echt goed. Ik voel me fris en daar profiteer ik van. We hebben een heel sterk team en dat stuwt ons naar omhoog."