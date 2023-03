LIVESTREAM: Vive le Vélo, leve de Ronde met Nico Mattan, Marijn de Vries en Dirk Ghyselinck

Van maandag tot donderdag telt Karl Vannieuwkerke af naar de Ronde van Vlaanderen van zondag. Hij doet dat telkens met 3 andere gasten in een koerscafé in wielerminnend Vlaanderen. Vanavond komen Nico Mattan, Marijn de Vries en ex-profrenner Dirk Ghyselinck langs in In de Zon in De Klijte.