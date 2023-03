LIVESTREAM: Leve de Ronde met Sven Vanthourenhout, Febe Jooris en Gert Verheyen

Van maandag tot donderdag telt Karl Vannieuwkerke af naar de Ronde van Vlaanderen van zondag. Hij doet dat telkens met 3 andere gasten in een koerscafé in wielerminnend Vlaanderen. Vanavond komen bondscoach Sven Vanthourenhout, belofte Febe Jooris en wielerliefhebber/voetbalanalist Gert Verheyen naar café Vlissinghe in Brugge voor Vive le Vélo, leve de Ronde.