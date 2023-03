Knesselare "viert" Bjorg Lambrecht tijdens passage Ronde: "Het mag een wielerfeest worden"

“Intussen volgen ze mij, dus ik ben tevreden en heb alleen nog maar positieve feedback gehad. De ploeg is goed bezig, dus ze merken misschien dat het werkt”, lacht Britt.

Na een stage bij voedingsdeskundige Gino Devriendt kon ze beginnen bij Lotto - Dstny . Lambrecht is de eerste fulltime diëtiste bij het team. “Of ik al voor verrassingen stond? Dat valt goed mee. Wat de renners thuis eten, daar was bij sommigen wel werk aan de winkel, vooral door onwetendheid.”

Wanneer Britt Lambrecht aankomt in het rennershotel, heeft ze een stevige, metalen koffer bij zich. “Daar zit een weegschaal in”, verklapt ze.

De droom van broer en zus

Lotto is natuurlijk de ploeg waar broer Bjorg aan zijn carrière timmerde, tot die tragische val tijdens de Ronde van Polen op 5 augustus 2019. Is het dan niet pijnlijk om zo vaak met haar overleden broer geconfronteerd te worden?

“Het was onze droom dat we ooit samen bij Lotto zouden werken. Om hier nu alleen te zijn, is dubbel. Maar je merkt dat hij hier nog aanwezig is.”

Bijvoorbeeld door de stickers op de volgwagens en de ploegbus van “Matchbox 143”, de bijnaam van Bjorg en het laatste rugnummer dat hij droeg. “Toen ik dat zag, kreeg ik eerst een krop in de keel, maar nu vind ik het vooral heel mooi dat hij er op die manier nog bij is.”

“Ik merk dat het zeker voor de renners die hem gekend hebben, soms moeilijk is om erover te spreken. Ik lijk op hem, hoor ik vaak en dat is misschien confronterend. Met sommige verzorgers heb ik wel al vaker gesproken over Bjorg.”