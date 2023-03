Knecht spelen versus knecht zijn: "Ilan Van Wilder wordt te snel in deze rol geduwd"

In de schaduw van Remco Evenepoel (23) hebben nog enkele jonge Belgen indruk gemaakt in de Ronde van Catalonië. Cian Uijtdebroeks (20) bevestigde alle hoge verwachtingen met een 9e plaats, Ilan Van Wilder (22) was de meesterknecht van de wereldkampioen. José De Cauwer looft het duo, maar stelt zich vragen bij de diverse invulling van hun eerste profjaren.

Zijn eerste rittenkoers in de WorldTour was een schot in de roos: Cian Uijtdebroeks bewees met een 9e plaats in de eindstand dat zijn toekomst erg rooskleurig oogt. Al wil zijn ploeg Bora-Hansgrohe duidelijk geen stappen overslaan. "Ze zijn heel voorzichtig, soms iets te voorzichtig met het geven van kansen", vertelt de winnaar van de Ronde van de Toekomst in onze podcast De Tribune. "Er is totaal geen druk en dat is leuk. Of het soms sneller mag gaan voor mij? Ik zou zeggen: als het sneller gaat, is er geen reden om het tegen te houden, maar we hoeven het zeker niet te pushen."

Cian Uijtdebroeks stond zijn mannetje tussen de tenoren in Catalonië.

José De Cauwer: "Mocht Ilan Van Wilder mijn zoon zijn..."

"Wat ik belangrijk vind", pikt José De Cauwer in, "is dat Cian een vrije rol heeft en niet hoeft te knechten." Onze analist maakt meteen de sprong naar Soudal-Quick Step en het takenpakket van Ilan Van Wilder. De nog maar 22-jarige Van Wilder, in 2019 3e in de Ronde van de Toekomst, cijfert zich in heel wat koersen weg voor Remco Evenepoel. "Mocht Ilan mijn zoon zijn, dan zou ik een beetje moeite hebben als ik hem zo zie knechten. Voor een ploegleider is dat geweldig, want je bouwt een geweldige ploeg. Maar waar ben je voor jezelf mee bezig?" "Het is jammer voor Ilan dat hij dat moet doen. Ik denk dat hij te snel in een knechtenrol wordt geduwd, terwijl wij - net als hijzelf - nog niet genoeg weten waar hij kan eindigen." "Als jongere moet je tot op een bepaalde leeftijd zaken aftoetsen. Als je dat hebt gedaan, dan speel je geen knecht, maar dan ben je het. Dat is een groot verschil." "Knechten met overgave is pas een gegeven, als je alles hebt afgetast en als je je plaats kent." "Ik vraag me dus af of hij tevreden is en of dit het eindpunt zal zijn? Als dat zo is, dan kan het zijn dat hij een paar miljoen te weinig verdient."

Als jongere moet je tot op een bepaalde leeftijd zaken aftoetsen. Als je dat hebt gedaan, dan speel je geen knecht, maar dan ben je het. Dat is een groot verschil. José De Cauwer

In de Ronde van de Algarve was Ilan Van Wilder kopman: hij werd er 3e.

"Je moet je kansen zo snel mogelijk grijpen als ze zich voordoen"

Waar begint de ontdekkingsreis als jongere eigenlijk? Moet je vooral kansen krijgen of moet je die in eerste instantie zelf afdwingen? Cian Uijtdebroeks legt uit hoe hij het aanpakte in Catalonië: "Je moet ervoor zorgen dat je mee bent in de eerste bergrit. Als je daar lost, dan moet je daarna wél knechten." "Je moet je kansen zo snel mogelijk grijpen als ze zich voordoen. En als je als 9e aan de slotrit begint, dan mag je die plaats niet verliezen."

Ik denk dat Ilan dit werk heel graag doet. En dat hij heel blij is dat hij naar Soudal-Quick Step is gekomen. Hij bloeit open in deze ploeg. Cian Uijtdebroeks