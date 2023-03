Deelnemerslijst Ronde van Vlaanderen: Tadej Pogacar kent ploegmaats

clock 13:32

13 uur 32. Ik kijk uit naar een nieuw gevecht zoals in de E3. Ik zal mijn eerste deelname aan de Ronde, vorig jaar, nooit vergeten. De energie in deze koers en de passie voor de koers in België zijn speciaal. Ik voel me er klaar voor, net als het team. . Tadej Pogacar (UAE).