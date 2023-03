Deelnemerslijst Ronde van Vlaanderen: Merlier debuteert, geen Ganna en Teunissen

clock 11:25

11 uur 25. Intermarché-Circus-Wanty mist Petit,Teunissen en Page. Adrien Petit heeft bij een val in DDV van woensdag een beentje in zijn hand gebroken en is out voor zondag. Intermarché-Circus-Wanty meldt ook het forfait van Mike Teunissen en Hugo Page, allebei met een ontsteking van de bovenste luchtwegen. Laurenz Rex vervangt Teunissen. Hij wordt de vierde Belg in het team naast Aimé De Gendt, Dries De Pooter en Baptiste Planckaert. De Eritreeër Biniam Girmay, de kopman, de Noor Sven Erik Byström en de Nederlander Taco van der Hoorn zijn ook van de partij. .