BNXT League: Antwerp Giants winnen ook in Den Bosch, Charleroi kopje-onder in Leiden

22 uur 18. 5 op 5 voor Giants. De Antwerp Giants blijven goed op dreef in de Elite Gold van de BNXT League. De Giants wonnen zaterdagavond met 65-70 in Den Bosch. Voor de Belgische bekerwinnaar was het al de 5e overwinning in evenveel matchen in de Elite Gold, waarin de top 5 uit België en Nederland elkaar treffen. Voor Den Bosch, dat in het Nederlandse luik van de competitie al zijn wedstrijden gewonnen had, was het de 4e nederlaag in 5 wedstrijden. Charleroi ging zaterdagavond onderuit bij Leiden. De BNXT-kampioen van vorig jaar haalde het met 86-66 en blijf zo bovenin meedraaien. In de Elite Silver-poule waren er twee Belgische nederlagen. Aalst ging kopje-onder bij BA Limburg uit Weert, Luik beet in het zand bij Amsterdam. .