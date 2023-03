Antwerp Phantoms kronen zich weer tot Belgisch kampioen ijshockey na thriller tegen Leuven Chiefs

Het gelijkspel met de penaltyzege leverde Leuven zaterdag 2 punten op, Antwerp 1. Zondag verdienden de Phantoms 3 punten voor de zege, opgeteld was het verschil dus gemaakt. De derde match hoefde niet meer gespeeld.



Met de Phantoms won het beste team van de reguliere competitie, waarin maar 1 nederlaag geteld werd. In de play-offs zetten ze de Mechelen Whales en de Beaufort Knights makkelijk opzij.



"We hebben een fantastisch team", glunderde coach Jan Van Beveren na de ontknoping. "Onze jongens hebben een heel seizoen hard gewerkt. De beloning is terecht."



In de finalewedstrijden was het bijwijlen hard tegen onzacht. Zaterdag maakte Antwerp een 3-1-achterstand ongedaan om met 5-5 nog penalty's af te dwingen. Zondag knokte het zich naar 4-1, maar werd het nog razend spannend na de 4-3.



Van Beveren schetste het spel van zijn jongens: "Dit is het ijshockey dat we onze supporters willen tonen: hard en fair, mooi passenspel, snelle acties. De Chiefs waren een waardige tegenstander."



"Dit is ook ons bewijs dat we een hoger niveau aankunnen. Deze titel is de kers op de taart van een geslaagd seizoen. Twee keer achter elkaar de Belgische kampioenstitel pakken is een mooie prestatie."