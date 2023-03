Virus teistert Oranje: 5 spelers ziek naar huis, ook Anderlecht-keeper Bart Verbruggen out

Nederland opent vrijdagavond zijn EK-campagne met een lastige verplaatsing naar Frankrijk, volgende week ontvangt Oranje het bescheiden Gibraltar.

Bondscoach Ronald Koeman is in de aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk al 5 internationals kwijtgespeeld met een virusinfectie. Het gaat om Anderlecht-keeper Bart Verbruggen, Sven Botman (Newcastle), Cody Gakpo (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern) en Joey Veerman (PSV). Het kwintet is naar huis gestuurd.

Met het oog op Oranjes eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk heeft Koeman 3 vervangers opgeroepen: Ryan Gravenberch (Bayern München), Kjell Scherpen (Vitesse) en Stefan de Vrij (Inter).



Gravenberch en Scherpen zijn met Jong Oranje op trainingskamp in Spanje en sluiten in Parijs aan bij de groep. De Vrij voegt zich ook in Parijs bij de selectie, die dan uit 23 spelers bestaat. Na de wedstrijd tegen Frankrijk wordt de samenstelling van de selectie opnieuw bekeken.