Einde voorjaar? Julie De Wilde kan vallende Barnes niet vermijden en knalt tegen beton

"Nooit een goed teken als je naar je sleutelbeen grijpt"

Met een 13e plaats in de Ronde van Drenthe en een 7e plaats in Nokere Koerse had de snelle Julie De Wilde bewezen dat het met haar vorm steeds beter ging. Ook in De Panne hing een topnotering in de lucht. Tot één moment van oplettendheid van Alice Barnes, die het achterwiel van haar voorgangster aantikte.



De Wilde bleef minutenlang op de grond liggen, tastend naar haar schouder. "Ik hoop dat het meevalt, maar het is nooit een goed teken als je zo naar je sleutelbeen grijpt", zegt Michel Cornelisse, ploegleider bij Fenix-Deceuninck.



De Wilde werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar meer nog dan de fysieke klap moet ze eerst herstellen van de mentale klap. "De teleurstelling was groot. Niet alleen omdat we met de ploeg goed in de wedstrijd zaten, maar ook omdat ze weet dat er een belangrijke periode aankomt."