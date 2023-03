De betrokken partijen voorgesteld: wie zijn Paul Van den Bulck, Peter Bossaert en de raadsleden?

Wie is Paul Van den Bulck?

Paul Van den Bulck (58) is nog geen jaar voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Hij is de opvolger van Mehdi Bayat, die zelf besliste om een stap opzij te zetten.



Van den Bulck zetelde amper een jaar in de Raad van Bestuur van de KBVB toen hij al werd doorgeschoven naar de post van voorzitter. Hij heeft geen banden met een voetbalclub, maar werd als onafhankelijke door Peter Bossaert zelf binnengehaald.



Het profiel van Van den Bulck is in ieder geval interessant: hij heeft een migratieachtergrond en is als Brusselaar tweetalig, dus hij belichaamt als geen ander het België van de 21e eeuw. Daarnaast verdiende hij zijn sporen als advocaat door zich te specialiseren in ICT en dataprotectie.