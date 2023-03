Dit zijn uw 11 Rode Duivels in de basis vanavond tegen Zweden

Roberto Martinez koos traditiegetrouw voor een 3-4-3-systeem. Of Domenico Tedesco dat ook van plan is, blijft minstens tot vanavond een goed bewaard geheim.

Toeval of niet: u kiest voor elf spelers die perfect passen in het vertrouwde systeem.



Niet verrassend krijgt de nieuwe aanvoerder van de Rode Duivels - Kevin De Bruyne - de meeste stemmen van alle spelers. Gevolgd door Leandro Trossard. Hij is duidelijk jullie favoriet als opvolger van Eden Hazard.

Amadou Onana krijgt de op twee na meeste stemmen. En krijgt naast zich debutant Romeo Lavia, als het van jullie afhangt.

Opvallend is ook dat het vertrouwen in Jan Vertonghen groot blijft. Hij is de verdediger die met voorsprong het meeste stemmen krijgt.