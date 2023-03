Wout Alleman klopt legende Nino Schurter in de sprint en wint eerste etappe van de Cape Epic

Dit weekend ging in Zuid-Afrika de Cape Epic van start, een loodzware meerdaagse mountainbikewedstrijd van 8 dagen (7 etappes en 1 proloog). Net als vorig jaar toont Wout Alleman dat hij gemaakt is voor dit soort uitdagingen.

Samen met zijn ploegmaat Fabian Rabensteiner was hij de sterkste in rit 1 van Hermanus naar Hermanus die dwars door de Hemel en Aarde-vallei liep, goed voor in totaal 98 kilometer en 2.550 hoogtemeters.

Na iets meer dan 4 uur draaide het uit op een sprint tegen Nino Schurter en Andri Frischknecht. Team Alleman was sterker en pakte de zege.

In het klassement staat het duo Schurter/Frischknecht wel aan de leiding, de Zwitserse mountainbikelegende was iets beter in de proloog. De tandem Alleman/Rabensteiner volgt op anderhalve minuut en staat op plek 4.