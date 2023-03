Duitsland mist smaakmaker Musiala tegen Rode Duivels

Geen Jamal Musiala in de selectie van Hansi Flick voor het tweeluik tegen Peru en de Rode Duivels. De draaischijf van Bayern München is buiten strijd met een hamstringblessure.

"We hoopten allemaal dat Musiala fit zou geraken omdat hij unieke kwaliteiten heeft", aldus bondscoach Flick. "We hopen dat hij zo snel mogelijk weer speelklaar is."

Musiala is een van de dragende krachten bij de Duitsers en gooide recent nog hoge ogen op het WK in Qatar. Ook in de eigen competitie maakt hij indruk met 11 doelpunten en 9 assists.

Na de interlandbreak speelt Bayern München Der Klassiker tegen Borussia Dortmund. Of Musiala dan weer beschikbaar zal zijn, is vooralsnog onduidelijk.