Belgische U19 maakt EK-opdracht niet eenvoudig met gelijkspel tegen Duitsland

19 uur 11. België speelt nu ook gelijk tegen Duitsland. De Rode Duivels U19 hebben nog altijd geen overwinning kunnen boeken in de eliteronde van de kwalificaties voor het EK 2023. Na het 0-0-gelijkspel tegen Slovenië volgde nu een 1-1-gelijkspel tegen Duitsland. Keke Topp hees de Duitsers na een kwartier op voorsprong, maar Romeo Vermant van Club NXT bracht de beloften op het halfuur langszij met een strafschop. Verder kwam de U19 evenwel niet. Aangezien alleen de groepswinnaar een EK-ticket mag opeisen, hebben de Belgen een overwinning nodig in hun laatste wedstrijd dinsdag tegen groepsleider Italië. Bij een gelijkspel of een nederlaag mogen ze het EK U19 in Malta (3-16 juli) vergeten. .