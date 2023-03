Spion in het peloton: "Ongelooflijk hoe snel Philipsen de Poggio opvlamde tijdens verkenning"

In de aanloop naar Milaan-Sanremo zette onze spion de voorbije weken zijn ogen en oren open. Wie schuift hij naar voren voor La Primavera? En wat is dat met al die hoestende renners?

Iedereen spreekt over Tadej Pogacar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar de favoriet van Radio Peloton is Jasper Philipsen. Tijdens de verkenning van de finale van La Primavera reed Philipsen ongelooflijk hard naar boven op de Poggio. Maar 8 seconden langzamer dan de toptijd op Strava. Dan moet je er ook nog eens rekening mee houden dat Philipsen de Poggio moest opvlammen in het alledaagse verkeer. Krijg hem er dan maar eens af in koers... Dat kan wel problemen geven bij Alpecin-Deceuninck. Mathieu zegt dat hij net als in de Tirreno de sprint zal aantrekken voor Philipsen als die de Poggio overleeft. Maar ik kan me moeilijk inbeelden dat Mathieu in een elitegroepje zijn kansen in een topklassieker zal opofferen voor een ander. Want zelf kan hij zo'n sprint natuurlijk ook winnen.

De schrik zit er in het peloton weer in

In Parijs-Nice gaf ook Mads Pedersen een heel goede indruk totdat hij verkouden werd. Over verkoudheden gesproken, corona rijdt weer mee in het peloton. De schrik zit er opnieuw in. Veel renners rijden rond met corona zonder dat ze het weten. Testen gebeurt nog amper, want een coronaprotocol is er niet meer. Als de symptomen beperkt blijven tot een hoestje en een verstopte neus, is het allemaal niet erg. Maar hartproblemen krijgen zoals Tim Declercq vorig jaar, is de nachtmerrie van elke renner.

