LIVE: Wanneer verschijnt Karel Sabbe aan de watertoren, het laatste checkpoint? "Spanning is te snijden"

clock 22:10 22 uur 10. Stress! Katrien Tindemans (op Twitter). Stress! Katrien Tindemans (op Twitter)

clock 22:10 22 uur 10. Voor wie nu inhaakt: KarelSabbe zou zo meteen een soort checkpoint moeten passeren. Idealiter voor 22u30. Alles na 22u30 wordt een uitdaging om de finish op tijd te halen. Het is een held hoe dan ook maar fuck, hij verdient het zo hard nu om officieel te ‘winnen’.. #bm100. Ardchie (op Twitter). Voor wie nu inhaakt: KarelSabbe zou zo meteen een soort checkpoint moeten passeren. Idealiter voor 22u30. Alles na 22u30 wordt een uitdaging om de finish op tijd te halen. Het is een held hoe dan ook maar fuck, hij verdient het zo hard nu om officieel te ‘winnen’.. #bm100 Ardchie (op Twitter)

clock 22:02 John Kelly kan bijtanken aan de toren met water. 22 uur 02. John Kelly kan bijtanken aan de toren met water

clock 22:00 Gezelligheid troef in West-Vlaanderen. 22 uur . Gezelligheid troef in West-Vlaanderen

clock 21:53 In Waregem volgen vrienden en familie de race op alle kanalen. Groetjes! 21 uur 53. In Waregem volgen vrienden en familie de race op alle kanalen. Groetjes!

John Kelly is aan de toren. John Kelly heeft de toren bereikt, de thuisloper kan water tanken en maakt zich op voor de grote finale. Het is nu in spanning wachten op Karel Sabbe die bij het ingaan van de laatste lus 40 minuten achterstand had op koploper Kelly.



Het is nu in spanning wachten op Karel Sabbe die bij het ingaan van de laatste lus 40 minuten achterstand had op koploper Kelly.

clock 21:28 Deze toren met bussen water is het laatste checkpoint. 21 uur 28. Deze toren met bussen water is het laatste checkpoint

clock 20:53 20 uur 53. Zit Sabbe nog op schema? Rond 22u weten we meer. Meegereisde fans begeven zich naar het laatste checkpoint van de race: de "Watertower". Als onze landgenoot daar rond 22u passeert, ziet het er goed uit voor de slotfase. Hij heeft dan nog 5u de tijd voor de resterende kilometers. Dat zou haalbaar moeten zijn. . Zit Sabbe nog op schema? Rond 22u weten we meer Meegereisde fans begeven zich naar het laatste checkpoint van de race: de "Watertower". Als onze landgenoot daar rond 22u passeert, ziet het er goed uit voor de slotfase. Hij heeft dan nog 5u de tijd voor de resterende kilometers. Dat zou haalbaar moeten zijn.

clock 20:52 Fans zijn onderweg naar de "Watertower", het laatste checkpoint. 20 uur 52. Fans zijn onderweg naar de "Watertower", het laatste checkpoint

clock 19:51 Prachtige prestatie van Jasmin Paris. Zij is de eerste vrouw die zo ver geraakt is in de Barkley Marathons. . 19 uur 51. Prachtige prestatie van Jasmin Paris. Zij is de eerste vrouw die zo ver geraakt is in de Barkley Marathons.

clock 19:42 19 uur 42. Jasmin Paris - de enige vrouw die tot in de 4e lus geraakte - is veilig en wel teruggekeerd naar het basiskamp. In haar spoor volgt Damian Hall. De Brit gaf op. Daarmee blijven er nog 3 lopers in de race. . Jasmin Paris - de enige vrouw die tot in de 4e lus geraakte - is veilig en wel teruggekeerd naar het basiskamp. In haar spoor volgt Damian Hall. De Brit gaf op. Daarmee blijven er nog 3 lopers in de race.

clock 19:28 Loopster Jasmin Paris is spoorloos. Na meer dan 16u is ze nog altijd niet binnen van lus 4. 19 uur 28. Loopster Jasmin Paris is spoorloos. Na meer dan 16u is ze nog altijd niet binnen van lus 4.

clock 18:18 18 uur 18. Welke andere lopers zijn er nog in de race? John Kelly is de enige die een thuismatch speelt, hij groeide op in de regio van de Barkley Marathons, namelijk Morgan County in Tennessee. In 2017 werd hij de 15e finisher ooit van de Barkley Marathons. Bij zijn derde poging deed hij 59u30 over de 5 lussen. Aurelien Sanchez is een Franse ultraloper en backpacker die het record heeft op de John Muir Trail, een route van 338 kilometer door de Sierra Nevada. Damian Hall is dan weer een duizendpoot. Naast een ultraloper is hij ook een coach, schrijver en activist. . Welke andere lopers zijn er nog in de race? John Kelly is de enige die een thuismatch speelt, hij groeide op in de regio van de Barkley Marathons, namelijk Morgan County in Tennessee. In 2017 werd hij de 15e finisher ooit van de Barkley Marathons. Bij zijn derde poging deed hij 59u30 over de 5 lussen. Aurelien Sanchez is een Franse ultraloper en backpacker die het record heeft op de John Muir Trail, een route van 338 kilometer door de Sierra Nevada. Damian Hall is dan weer een duizendpoot. Naast een ultraloper is hij ook een coach, schrijver en activist.

Aurelian Sanchez is half uur geleden aan het ijkpunt "Watertower" gepasseerd. Hij loopt tegen de klok in en zit daarmee op 1/3 van de laatste lus. Als straks Sabbe en Kelly aan dit punt passeren, hebben ze al 2/3 van de lus achter de kiezen. Verwacht wordt dat ze er tussen 21u en 22u zullen zijn.

Als straks Sabbe en Kelly aan dit punt passeren, hebben ze al 2/3 van de lus achter de kiezen. Verwacht wordt dat ze er tussen 21u en 22u zullen zijn.

clock 18:04 18 uur 04. Sabbe loopt met de klok mee in de laatste ronde, een voordeel. De lussen in deze marathon worden zowel clockwise als counterclockwise afgewerkt. Clockwise is de gemakkelijkere variant. Sabbe liep 2 keer clockwise en 2 keer counterclockwise. De laatste lus mocht hij met de klok mee aanvangen. Dat is in zijn voordeel. . Sabbe loopt met de klok mee in de laatste ronde, een voordeel De lussen in deze marathon worden zowel clockwise als counterclockwise afgewerkt. Clockwise is de gemakkelijkere variant. Sabbe liep 2 keer clockwise en 2 keer counterclockwise. De laatste lus mocht hij met de klok mee aanvangen. Dat is in zijn voordeel.