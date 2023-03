Karel Sabbe één van vier overblijvers in Barkley Marathons, volg hier de laatste uren

clock 18:14 18 uur 14. Aurelian Sanchez is half uur geleden aan het ijkpunt "Watertower" gepasseerd. Hij loopt tegen de klok in en zit daarmee op 1/3 van de laatste lus. Als straks Sabbe en Kelly aan dit punt passeren, hebben ze al 2/3 van de lus achter de kiezen. Verwacht wordt dat ze er tussen 21u en 22u zullen zijn. . Aurelian Sanchez is half uur geleden aan het ijkpunt "Watertower" gepasseerd. Hij loopt tegen de klok in en zit daarmee op 1/3 van de laatste lus.

clock 18:04 18 uur 04. Sabbe loopt met de klok mee in de laatste ronde, een voordeel. De lussen in deze marathon worden zowel clockwise als counterclockwise afgewerkt. Clockwise is de gemakkelijkere variant. Sabbe liep 2 keer clockwise en 2 keer counterclockwise. De laatste lus mocht hij met de klok mee aanvangen. Dat is in zijn voordeel. . Sabbe loopt met de klok mee in de laatste ronde, een voordeel De lussen in deze marathon worden zowel clockwise als counterclockwise afgewerkt. Clockwise is de gemakkelijkere variant. Sabbe liep 2 keer clockwise en 2 keer counterclockwise. De laatste lus mocht hij met de klok mee aanvangen. Dat is in zijn voordeel.



clock 17:07 Op het thuisfront maken ze zich klaar voor een groot feest (als het lukt). 17 uur 07. Op het thuisfront maken ze zich klaar voor een groot feest (als het lukt)

clock 17:02 Sabbe had bij het ingaan van de laatste ronde nog een dikke 13u de tijd. 13u voor 32 kilometer. . 17 uur 02. Sabbe had bij het ingaan van de laatste ronde nog een dikke 13u de tijd. 13u voor 32 kilometer.

clock 16:59 16 uur 59. De "Watertower" is het volgende ijkpunt. Doet hij het of doet hij het niet? Rond 21u zullen we al veel meer weten. Dan zou Karel Sabbe aan de "Watertower" moeten passeren. Van daar doet hij er normaal nog 4u over tot de finish. . De "Watertower" is het volgende ijkpunt Doet hij het of doet hij het niet? Rond 21u zullen we al veel meer weten. Dan zou Karel Sabbe aan de "Watertower" moeten passeren. Van daar doet hij er normaal nog 4u over tot de finish.

clock 16:55 16 uur 55. Wie is er nog in de race? Aurelian Sanchez, John Kelly, Karel Sabbe en Damian Hall. Voor Sanchez wordt de opdracht het moeilijkste, want hij moet de laatste lus tegen de klok in lopen. En dat is de moeilijkste kant. Damian Hall is de vierde overblijver, maar hij is intussen al heel ver achter. Bovendien moet ook hij tegen de klok in lopen. . Wie is er nog in de race? Aurelian Sanchez, John Kelly, Karel Sabbe en Damian Hall Voor Sanchez wordt de opdracht het moeilijkste, want hij moet de laatste lus tegen de klok in lopen. En dat is de moeilijkste kant.

