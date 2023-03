Haalt hij het of haalt hij het niet? Volg hier de laatste uren van Karel Sabbe in de Barkley Marathons

Doet hij het of doet hij het niet? Rond 21u zullen we al veel meer weten. Dan zou Karel Sabbe aan de "Watertower" moeten passeren.

16 uur 59. De "Watertower" is het volgende ijkpunt. Doet hij het of doet hij het niet? Rond 21u zullen we al veel meer weten. Dan zou Karel Sabbe aan de "Watertower" moeten passeren. Van daar doet hij er normaal nog 4u over tot de finish. .

16 uur 55. Wie is er nog in de race? Aurelian Sanchez, John Kelly en Karel Sabbe. Voor Sanchez wordt de opdracht het moeilijkste, want hij moet de laatste lus tegen de klok in lopen. En dat is de moeilijkste kant. Damian Hall was de vierde overblijver, maar hij heeft intussen opgegeven. .