Karel Sabbe kan nog altijd moordende Barkley Marathons uitlopen: Belg zit in laatste lus

In 60 uur moeten 5 lussen van 32 km afgewerkt worden. Sabbe is donderdagochtend begonnen aan de 5e lus, net als 2 andere lopers: de Amerikaan John Kelly en de Fransman Aurelien Sanchez. Op dat moment restten er nog ongeveer 13 uur om te finishen.

Tussen lus 3 en 4 had Sabbe eerder een kwartiertje gerust. Volgens de lokale reporters was hij op dat moment nog fris en scherp van geest.

Bij het verlaten van de finishzone riep de organisatie hem nog na: "Geen politie-auto's". Daarmee refereerden ze ongetwijfeld naar zijn exit vorig jaar. Toen geraakte Sabbe het noorden kwijt en werd hij opgepakt door de politie.





Voor Sabbe is het al zijn derde deelname aan de beruchte ultraloop. Bij de vorige twee deelnames was hij telkens de laatste man die nog in de race was.



Thomas Van Woensel, de andere landgenoot die van start ging, heeft intussen opgegeven door vermoeidheid.

Nog wel in de race: Jasmin Paris. Zij was donderdagochtend nog bezig aan de 4e lus. Paris was nog maar de 2e vrouw ooit die aan de 4e lus kan beginnen, na Sue Johnston in 2001.