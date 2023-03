"No cop cars!" Uitputtingsslag in de Barkley Marathons: Sabbe ligt op schema in 4e van 5 ronden, nog 16 uur op de klok

Eenvoudig wordt dat niet, Sabbe bevond zich bij het ingaan van de 3e ronde wel in goed gezelschap. Hij nestelde zich namelijk in het zog van Jared Campbell, de Amerikaan die als enige de Barkley Marathons 3 keer tot een goed einde kon brengen. In 60 uur moeten 5 lussen van 32 km afgewerkt worden, over een lus mag je maximaal 12 uur doen. Sabbe loopt momenteel als 5e rond op een uur van 4 koplopers. Maar het gaat niet om de eerste te zijn, iedereen die finisht, wint. Sabbe ligt op schema om op tijd aan te komen in lus 4. Om lus 5 te beëindigen heeft hij tijd tot 2.54 uur komende nacht. (lees voort onder tweet)

Sabbe nam tussen lussen 3 en 4 maar een kwartiertje rust. Toch is hij volgens de lokale reporter nog fris en scherp van geest. Bij het verlaten van de finishzone riep de organisatie hem nog na: "Geen politie-auto's". Daarmee refereerden ze ongetwijfeld naar zijn exit vorig jaar. Toen geraakte Sabbe het noorden kwijt en werd hij opgepakt door de politie.



Voor Sabbe is het al zijn derde deelname aan de beruchte ultraloop. Bij de vorige twee deelnames was hij telkens de laatste man die nog in de race was.



Thomas Van Woensel, de andere landgenoot die van start ging, heeft intussen opgegeven door vermoeidheid.



Er zijn 7 lopers op tijd begonnen aan lus 4, een record, zij blijven als enigen in koers. Onder hen ook Jasmin Paris. Ze is nog maar de 2e vrouw ooit die aan de 4e lus kan beginnen na Sue Johnston in 2001.