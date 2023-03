Recordhonger van Haaland ook na 5 goals niet gestild: "Had graag dubbele hattrick gemaakt"

11 jaar en een week later herhaalt een bonkige Noor dat kunstje in de knock-outfase van de Champions League. Bij Erling Haaland geen spoor van fysieke kwaaltjes. "Hij werkt op en naast het veld erg hard aan zijn lichaam om altijd te presteren op het hoogste niveau", verklapt ploeggenoot Nathan Aké .

In de eerste helft had ik er al twee meer moeten maken.

"Superkrachten? Neen, die heb ik niet", lacht Haaland na de partij. "Mijn kracht is gewoon goals scoren. Ik denk er niet over na, ik doe het gewoon."

Dat Pep Guardiola hem naar de bank riep na een uur, was een kleine smet op het recordfeestje van de – nog steeds maar – 22-jarige spits.

"Ik vertelde hem nochtans dat ik erg graag die dubbele hattrick wilde scoren. Maar ach, wat kan ik eraan doen? In de eerste helft had ik er al twee meer moeten maken."

"Ik ben blij met 5 goals, hoor. Maar toch wil ik meer", besluit een tevreden en teleurgestelde Haaland. Dat record zal hij (nog even) moeten delen.



Niemand scoorde ooit al 6 keer in 1 CL-duel. Guardiola legde uit waarom hij zijn prijsschutter tegenhield. "Als hij die mijlpaal bereikte, op z'n 22e, zou zijn leven maar saai worden. Nu heeft hij een doel voor de toekomst."



"Als een match gespeeld is, wil ik zo veel mogelijk spelers laten spelen. Haaland evenaarde het record van Messi, maar hij deed het in 60 minuten. Dat is iets anders. Wie weet wat er gebeurd zou zijn als hij 90 minuten speelde?"