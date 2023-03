EK zeilen: Emma Plasschaert valt terug naar de derde plaats in Andora

Emma Plasschaert heeft op de vierde dag in Andora een plaatsje moeten inboeten. Onze landgenote won opnieuw haar derde race, maar werd in het eindklassement toch voorbijgesneld door de Deense Anne Marie Rindom.

19 uur . Plasschaert speelt plaatsje kwijt. Emma Plasschaert heeft op de vierde dag in Andora een plaatsje moeten inboeten. Onze landgenote won opnieuw haar derde race, maar werd in het eindklassement toch voorbijgesneld door de Deense Anne Marie Rindom. Plasschaert: 3e (Q1: 2.0, Q2: (5.0), Q3: 1.0, Q4: 5.0, Q5: 3.0, Q6: 1.0) Plasschaert heeft nu 9 punten, Rindom 8 en de Portugese Vasileia Karachaliou staat met 7 punten nog steeds aan de leiding. De Belgische werd eind vorig jaar al 3e op het EK in het Zuid-Franse Hyères. .

Maandag zeilde Plasschaert naar een tweede plek in de eerste wedstrijd. Dinsdag werd ze vijfde in de tweede en won ze de derde.

Emma Plasschaert staat na afloop van de tweede competitiedag op het Europees kampioenschap nog steeds op de tweede plaats. Maandag zeilde Plasschaert naar een tweede plek in de eerste wedstrijd. Dinsdag werd ze vijfde in de tweede en won ze de derde. Met 8 punten heeft Plasschaert een punt meer dan de Portugese Vasileia Karachaliou. De Deense Anne-Marie Rindom is derde met 9 punten.

20 uur 10. Plasschaert wordt 2e in 1e race. Gisteren kon er niet gezeild worden op het EK. De reden? Te weinig wind. En ook vandaag kon er maar 1 race afgewerkt worden. Daarin werd Emma Plasschaert tweede. In de gele groep moest onze landgenote enkel de Poolse titelverdedigster Agata Barwinska laten voorgaan. Eline Verstraelen werd 41e. De race van de rode groep, met Laura Bouckaert, werd uiteindelijk geannuleerd vanwege een gps-probleem. Dinsdag zal die opnieuw gezeild worden. Bij de mannen won Anders Bultynck de enige race van de dag. Maarten Boot werd 25e, Brecht Zwaenepoel 66e. .

21 uur 21. William De Smet 7e in 1e race. William De Smet is zondag op de eerste dag van het EK op de 7e plaats geëindigd in de 1e race van de ILCA 7-categorie. In het algemeen klassement staat hij voorlopig op de 19e stek. Emma Plasschaert, Eline Verstraelen en Laura Bouckaert kwamen zondag niet in actie in de ILCA 6 door een gebrek aan wind. Dat gold ook voor Maarten Boot, Anders Buyltinck en Brecht Zwaenepoel in de ILCA 6 bij de mannen. .