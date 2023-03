BNXT League: Oostende wordt afgetroefd door Leiden, ook Limburg United verliest

clock 22:05

22 uur 05. Oostende gaat kopje-onder in Leiden. Oostende heeft een eerste nederlaag geleden in de Elite Gold van de BNXT League. De regerende Belgische kampioen verloor met 80-75 op het veld van Leiden. Leiden won vorige week nog de Nederlandse beker en bewaarde bovendien goeie herinneringen aan Oostende. Vorig jaar klopten de Nederlanders Oostende in de halve finales van de BNXT play-offs, om zich uiteindelijk tot allereerste BNXT-kampioen te kronen. En ook nu bleek Leiden opnieuw een taaie brok voor Oostende, dat vorige week zelf de Belgische bekerfinale verloor van Antwerp. In een spannend duel in Leiden trok de thuisploeg in het slotkwart het laken naar zich toe. Een cruciaal balverlies van Vrenz Bleijenbergh in de slotseconden deed Oostende de das om. Ook Limburg United verloor zaterdagavond zijn eerste Elite Gold-duel op Nederlandse bodem. In Groningen werd het 68-66. .