BNXT League: Mechelen en Charleroi rekenen af met het Nederlandse opponent

In Elite Gold spelen de top 5 uit België en Nederland tegen elkaar. De punten die behaald werden in de nationale fase van de competitie zijn gehalveerd. Elke club speelt 10 wedstrijden. Ploegen uit hetzelfde land spelen niet tegen elkaar. Er wordt gestreden om een plaats in de nationale play-offs. De twee hoogst geklasseerde clubs van elk land plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales van deze nationale playoffs. De 3 andere clubs plaatsen zich voor de kwartfinales.