BEKIJK: Thomas De Gendt gaat tegen de grond in Parijs-Nice en geeft op

Op weg naar de slotklim zat Thomas De Gendt achteraan het peloton toen hij van zijn fiets sloeg. De ervaren renner sleurde onder meer de Deen Mattias Skjelmose mee in zijn val.

Parijs-Nice wordt Parijs-niets

Partijs-niets? Thomas De Gendt kwam gisteren met de voorzet. Toen felle rukwinden een kruis maakten over de etappe had hij het op Twitter over Parijs-niets.