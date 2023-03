Kijk zaterdag vanaf 19u met LIVESTREAM naar de kruisfinales in het korfbal

Na de reguliere zaalcompetitie is regerend kampioen Floriant Merelbeke als eerste geëindigd nadat ze de competitie domineerden. Nummer 2 in het klassement is verliezend finalist van afgelopen seizoen Borgerhout GW.



Voorwaarts eindigde op de 3e plaats. Dat is best opmerkelijk omdat ze vorig seizoen nog de “Runner-Up”-finale moesten spelen om in de Topleague te blijven. Als vierde is recordkampioen Boeckenberg geëindigd .

Programma zaterdag 11 maart:

19u: Floriant Merelbeke - Boeckenberg

21u: Borgerhout GW - Voorwaarts

De winnaars van de kruisfinales spelen op zaterdag 18 maart de finale opnieuw in Sporthal Vlaanderen.