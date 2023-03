Luchthaven al gesloten: spelers van Union zitten nacht vast in Berlijn

Chaos op de terugvlucht van Union naar huis na hun Europese match in Berlijn. Na de wedstrijd haastte iedereen zich naar de luchthaven, maar de deadline om op te stijgen werd niet gehaald. Het ijsvrij maken van het vliegtuig in het winterse Berlijn zou te lang geduurd hebben. Union moet nu dus een oplossing zoeken om nog een nacht in Duitsland te overbruggen.